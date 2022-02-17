Филиал ПАО «Россети Центр» – «Орелэнерго» зажигает «Созвездие Орла»

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«Орелэнерго» завершил технологическое присоединение социально-значимого объекта в Орловском районе – регионального образовательного центра для одарённых детей «Созвездие Орла», где учатся дети, достигшие высоких результатов в науке, искусстве и спорте.

«Созвездие Орла» – уникальный проект, главная цель которого дать талантливым детям возможность раскрыть свой интеллектуальный потенциал. Для реализации образовательных программ в Центре работают научные лаборатории, оснащённые по последнему слову техники – нано-биолаборатория, астро-обсерватория, аэро-геолаборатория и другие. Здесь юные интеллектуалы открывают для себя удивительный мир научных исследований, открытий и изобретений.

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«Оборудование, при помощи которого учащиеся Центра воплощают разработки в жизнь, требует не только бережного обращения, но и бесперебойной подачи электроэнергии. От этого фактора напрямую зависит как срок службы высокотехнологичных установок, так и ведение исследовательской деятельности, и исполнение научных проектов в целом. Лучшее решение для надёжного, эффективного и безопасного энергоснабжения школы предложил «Орелэнерго», – отметила директор образовательного центра «Созвездие Орла» Наталья Тебякина.

Для обеспечения школы надежным энергоснабжением специалисты «Орелэнерго» выполнили реконструкцию линии электропередачи, построили новый участок кабельной линии 10 кВ и установили современную трансформаторную подстанцию с корпусом из композитных материалов. Такое покрытие обеспечивает не только длительный срок службы (более 50 лет), но и устойчивость к внешним повреждениям, огню и погодным катаклизмам. Кроме того, композитное покрытие – максимально безопасно, поскольку является диэлектрическим материалом и не проводит электрический ток.

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«Участие в реализации проектов, направленных на поддержку талантливой молодёжи – хорошая возможность проявить социальную ответственность компании и сделать долгосрочные инвестиции в будущее региона», - отметил директор филиала «Орелэнерго» Сергей Алёшин.