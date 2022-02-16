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Общество16 февраля 2022 12:13

В Орловской области объявлено штормовое предупреждение

В ближайшие дни ожидается шквалистый ветер, гололедица и снег с дождем
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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В Орловской области объявлено штормовое предупреждение

В Орловской области объявлено штормовое предупреждение

Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области объявлено штормовое предупреждение. В ближайшие дни ожидается шквалистый ветер, гололедица и снег с дождем.

О неблагоприятных погодных явлениях жителей региона предупредили в МЧС. По прогнозу синоптиков, в Орловскую область придет оттепель. А вместе с ней ожидаются ветра скоростью до 20 м/с, мокрый снег, гололедица на дорогах.

При этом температура будет скакать от плюса к минусу: ожидаются качели от -4 до +5. Подробный прогноз погоды на несколько дней можно почитать здесь.