В Орловской области объявлено штормовое предупреждение Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области объявлено штормовое предупреждение. В ближайшие дни ожидается шквалистый ветер, гололедица и снег с дождем.

О неблагоприятных погодных явлениях жителей региона предупредили в МЧС. По прогнозу синоптиков, в Орловскую область придет оттепель. А вместе с ней ожидаются ветра скоростью до 20 м/с, мокрый снег, гололедица на дорогах.

При этом температура будет скакать от плюса к минусу: ожидаются качели от -4 до +5. Подробный прогноз погоды на несколько дней можно почитать здесь.