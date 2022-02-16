В Орле ожидается оттепель, дожди и сильный ветер

В Орле ожидается оттепель и сильные ветра Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле и области изменится погода: в регионе потеплеет, пойдут дожди и будут дуть сильные ветра. Судя по прогнозам синоптикам, небольшой мороз ожидается лишь по ночам.

Как сообщает Росгидрометцентр, в четверг 17 февраля от -1 градуса в ночное время до +4 днем. Пасмурно, в ночное время мокрый снег, днем без осадков. Ветер с юга 11 м/с, давление 734 мм рт.ст.

В пятницу 18 февраля снова пасмурно, ночью на термометрах +2, днем до +4. Ожидается небольшой дождь. Давление опустится еще ниже, до 730 мм рт.ст. ветер с юго-запада 5 м/с.

Выходные 19-20 февраля также отметятся облачным небом и сильным южным ветром. По ночам -2..0 градусов, днем до +3. Временами небольшой дождь.

По предварительным прогнозам, сильных морозов в феврале уже не стоит ожидать.