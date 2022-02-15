Инцидент произошел 14 февраля в 13.45 Фото: Ольга СУПОНЕВА

Орловская прокуратура проверит, почему ребенок получил травму на горке в парке. Накануне шестилетний мальчик скатился с возвышенности и не смог подняться без помощи.

В парке Дворянское гнездо города Орла 14 февраля скатился ребенок. Он получил травму. Подняться у него получилось только после помощи спасателей, прибывших на место. Они эвакуировали мальчика до бригады Скорой помощи. Об этом сообщили пресс-службы прокуратуры Орловской области и МЧС России по региону.

– Прокуратурой Орловской области проводится проверка законности действий (бездействия) должностных лиц органов местного самоуправления, в чью компетенцию входят вопросы организации безопасного досуга граждан, включая детей, в общественных местах, - сообщила пресс-служба ведомства.

По результатам проверки примут меры прокурорского реагирования.