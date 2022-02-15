Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле шестилетнему мальчику понадобилась помощь «скорой» после катания на горке. Он получил сильный ушиб.

Спасатели выехали 14 февраля, примерно в 13.45, в парк Дворянское гнездо на помощь ребенку. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Орловской области.

После скатывания с горки шестилетний мальчик не смог самостоятельно подняться. Прибывшая на место спасательная часть эвакуировала ребенка до машины «скорой помощи».

Прокуратура начала проверку после инцидента. По ее результатам примут меры прокурорского реагирования.