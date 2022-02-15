Орел
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
+3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия15 февраля 2022 10:47

В Орле шестилетнему мальчику понадобилась помощь «скорой» после катания на горке

Он получил сильный ушиб
Сергей Силаев
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: Ольга СУПОНЕВА

Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле шестилетнему мальчику понадобилась помощь «скорой» после катания на горке. Он получил сильный ушиб.

Спасатели выехали 14 февраля, примерно в 13.45, в парк Дворянское гнездо на помощь ребенку. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Орловской области.

После скатывания с горки шестилетний мальчик не смог самостоятельно подняться. Прибывшая на место спасательная часть эвакуировала ребенка до машины «скорой помощи».

Прокуратура начала проверку после инцидента. По ее результатам примут меры прокурорского реагирования.