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Общество10 февраля 2022 9:36

Мэрия Орла: пешеходный мост "Ботаника" отремонтируют в 2022 году

Переправа через Оку ждет ремонта уже много лет
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Мост на Ботанике снова пообещали отремонтировать

Мост на Ботанике снова пообещали отремонтировать

Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле снова пообещали отремонтировать пешеходный мост в районе парка Ботаника, ведущий к дачному массиву и главному городскому озеру Светлая жизнь. На этот раз в мэрии озвучили срок не позднее августа 2022 года.

Мосту через Оку почти 20 лет, с момента постройки в 1994 году он ни разу не ремонтировался. Ступени стерлись, покрытие в трещинах, краска на перилах облупилась. В 2020 году был заключен контракт на ремонт моста на 3 миллиона рублей, но подрядчик сорвал сроки и контракт расторгли. Теперь же нашли новую фирму, местное ООО "Строй57".

Мост переживает не лучшие времена

Мост переживает не лучшие времена

Фото: Ольга СУПОНЕВА

Как сообщили в пресс-службе мэрии Орла, контракт подпишут на следующей неделе. Сумма составляет около 1,9 миллиона рублей. За эти деньги отремонтируют ступени, заасфальтируют сам мост, покрасят перила, а также вырубят заросли рядом с мостом.

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