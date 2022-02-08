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Общество8 февраля 2022 6:07

В Орле, предварительно, школы вернутся с дистанционки с 14 февраля

Окончательное решение примет оперативный штаб
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Дети вернутся к очному обучению с будущей недели

Дети вернутся к очному обучению с будущей недели

Фото: Архив "КП"

В Орле, предварительно, школы вернутся с дистанционки с 14 февраля. Окончательное решение примет оперативный штаб, заседание состоится 10 числа.

Как рассказал в прямом эфире соцсетей губернатор Андрей Клычков накануне, в первую очередь речь идет о школах города Орла. Также планируется, что первоклашки с 14 февраля уйдут на каникулы. Вузы и техникумы на удаленку не переводятся.

Ранее школы отправили на удаленное обучение из-за рост заболеваемости коронавирусом: уже несколько дней подряд на орловщине более 1000 случаев ковида выявляется за сутки. В