Дети вернутся к очному обучению с будущей недели Фото: Архив "КП"

В Орле, предварительно, школы вернутся с дистанционки с 14 февраля. Окончательное решение примет оперативный штаб, заседание состоится 10 числа.

Как рассказал в прямом эфире соцсетей губернатор Андрей Клычков накануне, в первую очередь речь идет о школах города Орла. Также планируется, что первоклашки с 14 февраля уйдут на каникулы. Вузы и техникумы на удаленку не переводятся.

Ранее школы отправили на удаленное обучение из-за рост заболеваемости коронавирусом: уже несколько дней подряд на орловщине более 1000 случаев ковида выявляется за сутки. В