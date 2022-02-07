Фото: сайт "стопкоронавирус.рф"

В Орловской области 7 февраля сразу 1 070 человек заболело коронавирусом. Выздоровело 316, умерло 5. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в Орловской области зафиксирован очередной антирекорд по заражениям коронавирусной инфекцией. Медики выявили 1 070 случаев. Всего в регионе заразилось 83 699 человек.

Количество закрытых больничных – 316. Вирус победил 70 801 орловец. Госпитализировано 12 человек за сутки.

Умерло 5 пациентов. Число жертв коронавируса в регионе достигло 1 649.