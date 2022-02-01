В Орле суд рассмотрит дело старейшин организации "Свидетели Иеговы" *

Следственный комитет завершил расследование дела "Свидетелей Иеговых"*

В Орле передано в суд дело организаторов и активистов местной ячейки сообщества "Свидетели Иеговы"*. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела, возбужденного по статье "Организация деятельности экстремистской организации".

Суд определил наказание для троих приверженцев сообщества "Свидетели Иеговы"*. По данным следствия, все они принимали участие в руководстве, организационном процессе деятельности ячейки, собирали созывы старейшин, вели финансовые дела, распространяли литературу. И приобщали жителей региона к своему учению.

- Собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Кроме того, продолжается расследование уголовных дел в отношении четверых жителей Орловской области, которые являлись активными участниками экстремистской организации, - сообщил "КП" Александр Коргин, и.о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

* Свидетели Иеговы -запрещенная в РФ организация, признанная Верховным судом экстремистской.