В Орле возбудили уголовное дело против старейшин секты «Свидетели Иеговы»*

В Орле задержаны члены совета Старейшин секты "Свидетели Иеговы"

В Орле задержаны трое приверженцев запрещенной в России организации «Свидетели Иеговы»*. Члены совета Старейшин секты, несмотря на запрет функционирования в нашей стране, развили бурную деятельность в регионе.

Напомним, Верховный суд России поставил точку в деле секты «Свидетелей Иеговы»* в 2017 году. С того момента организация признана экстремистской, а ее сторонники не могут проповедовать свои идеи на территории нашего государства. В городе Орле и области нести в массы сомнительные идеи и облапошивать людей организации запретили и того раньше: Верховный суд сказал свое веское слово в громком судебном процессе против секты еще в 2016 году, также официально признав ее экстремистской.

Однако не для всех закон оказался истиной в последней инстанции. Сегодня стало известно о задержании силовиками нескольких членов запретной организации.

- Возбуждено уголовное дело в отношении трех приверженцев экстремистской организации, запрещенной в Российской Федерации, Свидетели Иеговы* «Орел». Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации), - сообщила корреспонденту «Комсомолки» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Следователи проводят все необходимые действия, чтобы установить детали истории

По данным следствия, трое из совета Старейшин продолжали вести организационную деятельность на территории области, пропагандировать свои взгляды, вербовали людей, созывали собрания, активно принимали в них участие. Вычислить сектантов удалось сотрудникам ФСБ.

Впереди длительный процесс расследования. Уже сейчас проводятся все необходимые следственные действия, призванные установить детали истории.

Если сверяться с Уголовным Кодексом, то санкции указанной статьи предусматривают в качестве высшей меры наказание лишение свободы на срок от 2 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности.

Впереди длительные процесс расследования. Фото: СУ СК РФ по Орловской области

Мы следим за ходом расследования.

* Свидетели Иеговы -запрещенная в РФ организация.