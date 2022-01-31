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Звезды31 января 2022 11:00

В орловских театрах отменили все спектакли до конца февраля

Зрители не смогут увидеть постановки из-за обострившейся ситуации с коронавирусом
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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В орловских театрах отменили спектакли

В орловских театрах отменили спектакли

Фото: Ольга СУПОНЕВА

В орловских театрах отменили все спектакли до конца февраля 2022. Зрители не смогут увидеть постановки из-за обострившейся ситуации с распространение коронавирусной инфекцией.

Театры "Свободное пространство", ОГАТ им. Тургенева, театр кукол и муниципальный театр "Русский стиль" на месяцы приостанавливают показ спектаклей на зрителя. Деньги за купленные ранее билеты можно вернуть в кассах.

Тем временем, в регионе все продолжает расти число заболевших коронавирусом. Губернатор Андрей Клычков попросил орловцев пока что воздержаться от посещения торговых центров, ресторанов и других общественных мест.

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