В орловских театрах отменили спектакли Фото: Ольга СУПОНЕВА

В орловских театрах отменили все спектакли до конца февраля 2022. Зрители не смогут увидеть постановки из-за обострившейся ситуации с распространение коронавирусной инфекцией.

Театры "Свободное пространство", ОГАТ им. Тургенева, театр кукол и муниципальный театр "Русский стиль" на месяцы приостанавливают показ спектаклей на зрителя. Деньги за купленные ранее билеты можно вернуть в кассах.

Тем временем, в регионе все продолжает расти число заболевших коронавирусом. Губернатор Андрей Клычков попросил орловцев пока что воздержаться от посещения торговых центров, ресторанов и других общественных мест.