Задержан вице-мэр Орла Олег Минкин

На Олега Минкина завели уголовное дело, он задержан Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле возбуждено уголовное дело на первого заместителя мэра Олега Минкина. Поводом послужили нарушения закона при ремонте площади Жукова, которые вскрыли сотрудники УФСБ.

Ранее ремонт площади обернулся уголовным делом по статье л мошенничестве, когда выяснилось, что при реконструкции похищено 15 миллионов рублей. Силовики дали оценку действиям чиновников, ответственных за ремонт. В итоге в отношении Олега Минкина возбуждено дело о злоупотоеблееии должностными полномочий.

- Сегодня, 27 января, при координирующей роли прокуратуры в рамках расследования данного уголовного дела следственными подразделениями проведены обыски, Олег Минкин задержан для проведения следственных действий, - сообщили "КП" в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

Ремонт площади Жукова завершился в конце осени 2021 года. Буквально через неделю следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела о мошенничестве. По данным следствия, контракт готовили под конкретную фирму, а стоимость работ была завышена. Администрация города потеряла бюджетные миллионы.