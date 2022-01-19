Орловский губернатор Клычков снова заболел коронавирусом

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Орловский губернатор повторно заболел коронавирусом. О том, что ему пришел положительный ПЦР-тест, глава региона сам рассказал во время прямого эфира, который он провел в социальных сетях вечером 19 января.

Андрей Клычков в ближайшее время будет находиться на самоизоляции дома. По признанию губернатора, чувствует он себя неплохо.

- После вакцинации вирус переносится значительно легче. Есть небольшая температура, но в целом чувствую себя хорошо. Поэтому продолжаю работать дистанционно, все рабочие вопросы держу на контроле, провожу совещания и общаюсь с коллегами в режиме видеосвязи, - рассказал Андрей Клычков.

Первый раз орловский губернатор болел коронавирусом в первый год пандемии, осенью 2020 года. Тогда ковидом заразилась и его семья. Летом 2021 года глава области сделал прививку от коронавирусной инфекцией.