Андрей Клычков сделал первую прививку от коронавируса. Фото: Портал Орловской области

Вчера, 12 июня, губернатор Орловской области Андрей Клычков сделал первую прививку от коронавируса. В День России глава региона вакцинировался в прививочном пункте в ТМК «ГРИНН».

Напомним, Андрей Клычков вместе со всей семьей переболел коронавирусом еще осенью 2020 года, однако нужно количества антител к заболеванию не получил. О том, что хочет привиться, губернатор говорил неоднократно.

Первоначально вакцинацию Андрей Клычков планировал в начале мая, но в назначенный день заболел и процедуру пришлось перенестись. Позже, во время командировки в Санкт-Петербург, глава региона заявил, что привьется сразу после возвращения в Орел.

Место и время вакцинации губернатор и его близкие не разглашали, чтобы не привлекать внимания. Примененная вакцина - «Гам-КОВИД-Вак».

- Предварительная регистрация не понадобилась - любой желающий может посетить пункт вакцинации в ТМК «ГРИНН» с документами и сделать прививку. Второй компонент вакцины губернатор получит 3 июля, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.