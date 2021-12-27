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Общество27 декабря 2021 11:16

"Воздушная скорая" в Орловской области доставила первого пациента в больницу

Вертолет санавиации совершил первый вылет из Ливен в Орел
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Андрей Клычков, Вконтакте

Фото: Андрей Клычков, Вконтакте

Фото: соцсети

В Орловской области на первый вызов отреагировала "воздушная скорая". Новый вертолет санитарной авиации, который буквально несколько дней назад поступил в регион, доставил первого пациента в больницу.

О первом вылете, который состоялся 27 декабря, рассказал в соцсетях губернатор Андрей Клычков.

Фото: Андрей Клычков, Вконтакте

Фото: Андрей Клычков, Вконтакте

Фото: соцсети

- Помощь с неба пришла для жителя города Ливны. При любой болезни важен фактор времени, но особенно это касается здоровья сердца, когда промедление может стоить жизни. После телеконсультации со специалистами областной клинической больницей принято решение везти пациента в Орел, - рассказал глава региона.

Вертолет прибыл в регион 23 декабря. Он позволит ускорить доставку тяжело больных пациентов к месту госпитализации. Установленная на борту техника позволяет реанимировать пациента прямо в воздухе.