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В Орел поступил вертолет санитарной авиации. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.

Вертолет поступил в регион 23 декабря. "Воздушная скорая", как окрестил технику глава региона, позволит ускорить доставку тяжело больных пациентов к месту госпитализации. Установленная на борту техника позволит реанимировать пациента прямо в воздухе.

- Для работы на борту воздушного судна прошли обучение высококвалифицированные медицинские работники. Сформированы бригады. Экипаж вертолета санавиации и бригады медработников Областной клинической больницы будут находится на круглосуточном дежурстве, чтобы в любой момент вылететь на экстренный вызов, - рассказал Андрей Клычков.

Также губернатор поблагодарил за поддержку Министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.