Видео обысков по делу о мошенничестве с ремонтом площади Жукова в Орле опубликовал СК

Орловский СК опубликовал видео обысков по делу о мошенничестве при ремонте площади Жукова Фото: Скриншот с видео

СК Орловской области опубликовал видео следственных действий, в том числе обысков, в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве при ремонте площади Жукова. По версии следствия, подрядчик похитил 15 миллионов рублей.

Сейчас следователи распутывают все обстоятельства дела о мошенничестве, совершенном в крупном размере.

- - По данным следствия, лица, которым подконтрольно ООО "Техспецкомплект" на основании муниципального контракта на разработку проектно-сметной документации на ремонт площади Жукова подготовили для заказчика расчет на основании коммерческих предложений, содержащих необоснованно завышенные цены на материалы, не соответствующие их реальной рыночной стоимости. Этот расчет с положительным заключением "Орелгосэкспертиза" представили заказчику в управление коммунального хозяйства, - сообщил "КП" Александр Коргин, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.