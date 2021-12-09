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Происшествия9 декабря 2021 11:35

Видео обысков по делу о мошенничестве с ремонтом площади Жукова в Орле опубликовал СК

По версии следствия, на реконструкции общественного пространства подрядчик похитил 15 миллионов рублей
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Орловский СК опубликовал видео обысков по делу о мошенничестве при ремонте площади Жукова

Орловский СК опубликовал видео обысков по делу о мошенничестве при ремонте площади Жукова

Фото: Скриншот с видео

СК Орловской области опубликовал видео следственных действий, в том числе обысков, в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве при ремонте площади Жукова. По версии следствия, подрядчик похитил 15 миллионов рублей.

Сейчас следователи распутывают все обстоятельства дела о мошенничестве, совершенном в крупном размере.

- - По данным следствия, лица, которым подконтрольно ООО "Техспецкомплект" на основании муниципального контракта на разработку проектно-сметной документации на ремонт площади Жукова подготовили для заказчика расчет на основании коммерческих предложений, содержащих необоснованно завышенные цены на материалы, не соответствующие их реальной рыночной стоимости. Этот расчет с положительным заключением "Орелгосэкспертиза" представили заказчику в управление коммунального хозяйства, - сообщил "КП" Александр Коргин, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.