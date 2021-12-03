Подрядчика, ремонтировавшего Красный мост Орла, включили в черный список

Фото: пресс-служба администрации города Орла

«Ремспецмост», ремонтировавший Красный мост Орла, включили в черный список. Решение приняла Федеральная антимонопольная служба. Поводом для включения в реестр недобросовестных поставщиков послужило одностороннее расторжение муниципального контракта.

На данный момент расследуется несколько уголовных дел. Фирма не справилась с ремонтом, а выделенные денежные средства были украдены.

По решению арбитражного суда, 170 миллионов рублей, выданных авансом, городу Орлу «Ремспецмост» вернул.

Принятая мера не позволит ООО «Ремспецмост» участвовать в государственных закупках в течение 2 лет – до ноября 2023 года. Ограничения наложены и на учредителей подрядчика, сообщает пресс-служба администрации города Орла.