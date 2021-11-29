В Орле разработают план спасения трамвайно-троллейбусного предприятия

В Орле придумают, как спасти ТТП Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле до конца 2021 года разработают план спасения трамвайно-троллейбусного предприятия. Пути выхода из кризиса обсудили 29 ноября на совещании в обладминистрации.

Сейчас МУП "ТТП" испытывает далеко не лучшие времена. Счета организации арестованы, за ней числятся многомиллионные долги за лизинг и ресурсы, в том числе электричество. В этом году предприятие получило субсидию больше 150 миллионов рублей, а на прошлой неделе принято решение выделить ему еще 86 миллионов. Однако финансовые вливания накопившихся проблем не решают. Как ранее писала "КП", одним из вариантов выхода из кризиса руководство ТТП видит отказ от троллейбусов, которые приносят убытки.

- В настоящее время прорабатывается вопрос о передаче на региональный уровень полномочий по организации перевозок в городе Орле. Четкий план работы по выводу предприятия из сложившейся непростой ситуации будет подготовлен до января 2022 года, - сообщает пресс-служба правительства Орловской области.