С улиц Орла могут исчезнуть троллейбусы

Троллейбусы в Орле оказались под угрозой исчезновения Фото: Ольга СУПОНЕВА

Город Орел и его жители в скором времени могут остаться без троллейбусов. Травмайно-троллейбусное предприятие несет убытки, и вариант отказа от "рогатых" уже рассматривают в городском совете.

Плачевное положение ТТП обсуждали депутаты 22 ноября. Как рассказал директор предприятия Юрий Чемеров, в ближайшее время поступит субсидия, которая поможет частично оплатить долги по лизингу и электроэнергии, однако кардинально ситуацию эта финансовая помощь не спасет. Каждый день после закрытия Красного моста ТТП теряет около 70 тысяч рублей.

- Надо людям объяснять, что 21 миллион убытка в месяц не оставляет предприятию шансов сохранить троллейбусы, - отметил во время заседания депутат Юрий Грачев.

Руководство предприятия планирует искать дополнительные источники дохода. Однако одним из вариантов выхода из финансового кризиса обозначается именно отказ от троллейбусных перевозок.

Редакция "КП-Орел" будет следить за развитием ситуации.