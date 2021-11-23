На ремонт после пожара многоэтажки в Мценске направят 2 миллиона рублей

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На восстановительные работы в пятиэтажке, где в начале октября случился пожар, выделят 2 миллиона рублей. Соответствующее распоряжение подписано 23 октября.

Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Серьезный пожар 8 октября охватил 650 квадратных метров кровли. По информации МЧС России по Орловской области, пламя быстро распространялось, охватило квартиру на последнем этаже, перекинулось на соседнее здание. Пожарные вывели из горящих зданий 70 человек и спасли еще пять. Однако в ходе пожара пострадал 51-летний мужчина.