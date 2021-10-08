В Мценске горели крыши сразу двух пятиэтажек, есть пострадавший. Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

8 октября в Мценске произошел серьезный пожар, охвативший сразу два жилых здания. В два часа ночи огонь охватил крыши двух пятиэтажек в 1-ом микрорайоне.

Пожар удалось потушить только утром. Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

По информации МЧС России по Орловской области, пламя быстро распространялось, охватило квартиру на последнем этаже, перекинулось на соседнее здание и бушевало на площади 650 квадратных метров. К месту происшествия прибыли сотрудники Мценского местного пожарно-спасательного гарнизона.

Пожарные вывели из горящих зданий 70 человек и спасли еще пять. Однако в ходе пожара пострадал 51-летний мужчина.

Пожарные вывели из горящих зданий 70 человек и спасли еще пять. Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Ликвидировать пожар удалось только в районе пяти часов утра.

- На месте работали сотрудники ПСЧ-10, 12, 27, ПЧ-10. Причина пожара устанавливается. 42 жильца размещены в пунктах временного размещения, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.