Научить детей финансовой грамотности хотели бы 89% россиян

Всего 11% респондентов считают, что накопления — прерогатива только взрослых.Опрос россиян об отношении к детской финансовой грамотности проходил во второй декаде ноября на портале «Рамблер». В нём приняли участие более 20 тыс. человек. Больше всего тех, кто хотел бы научить детей финансовой грамотности, — среди людей старше 50 лет (50%), 43% — люди от 30 до 50 лет, 7% — от 18 до 30 лет. Интересно, что мужчин, считающих финансовую грамотность детей залогом успеха, вдвое больше, чем женщин: 67% и 33% соответственно.

По данным опроса, 82% респондентов считают важным объяснять детям необходимость копить и откладывать, а 18% опрошенных полагают, что этому должен научить опыт. При этом 76% россиян поддерживают идею давать детям карманные деньги, чтобы научить их работать с финансами, 13% против этого, а 11% опрошенных даже не задумывались об этом.

60% из тех, кто поддерживает идею давать детям карманные деньги, считают оптимальной сумму от 500 до 1000 рублей ежемесячно, 16% опрошенных готовы выделять от 1000 до 2000 рублей, а 10% респондентов — более 5000 рублей ежемесячно.

Ольга Монахова, исполнительный директор дивизиона «Инвестиции и накопления» ПАО Сбербанк:

«Подрастающему поколению важно заложить базовый уровень знаний в области финансов. Во взрослой жизни это поможет планировать бюджет, формировать сбережения, увеличивать собственный капитал и не потерпеть убытка в кризис или минимизировать его. По данным ЦБ, за последние несколько лет уровень финансовой грамотности в РФ вырос. Так, значение индекса финансовой грамотности (уровень финансовых знаний, финансовое поведение и финансовые установки россиян) увеличилось с 52 баллов в 2017 году до 54 баллов в 2020 году. Программы накопительного страхования жизни от "СберСтрахования жизни" помогают не только сформировать сбережения, но и получать доходность. При этом клиент будет застрахован на всю сумму планируемых накоплений. Выбрав программу для детских накоплений, можно предложить ребёнку вносить часть средств из его карманных денег. Такое умение поможет ему грамотно планировать сбережения в будущем».