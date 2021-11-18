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Общество18 ноября 2021 14:07

На ремонт Колхозного моста Орла нужно 250 миллионов рублей

Реконструкция начнется в 2023 году
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА

На ремонт Колхозного моста Орла нужно 250 миллионов рублей. Такую сумму назвал Дмитрий Кузнецов, начальник Управления капитального строительства, на заседании комитета горсовета 18 ноября.

Об этом сообщает пресс-служба орловского горсовета. Во время заседания комитета прозвучала информация о том, что организацию, которая возьмет на себя создание проектной документации, определят 6 декабря этого года. После инженеры выполнят проект реконструкции, его ждет экспертиза. И только потом начнется сам ремонт.

Предварительно, работа стартует только в 2023 году. До тех пор Колхозный мост, признанный аварийным, останется закрытым для движения автомобилей.