На ремонт Колхозного моста Орла нужно 250 миллионов рублей. Такую сумму назвал Дмитрий Кузнецов, начальник Управления капитального строительства, на заседании комитета горсовета 18 ноября.

Об этом сообщает пресс-служба орловского горсовета. Во время заседания комитета прозвучала информация о том, что организацию, которая возьмет на себя создание проектной документации, определят 6 декабря этого года. После инженеры выполнят проект реконструкции, его ждет экспертиза. И только потом начнется сам ремонт.

Предварительно, работа стартует только в 2023 году. До тех пор Колхозный мост, признанный аварийным, останется закрытым для движения автомобилей.