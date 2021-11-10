Колхозный мост Орла ждет реконструкция

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В Орле реконструкция ждет еще один мост - Колхозный. Пока что городская администрация ищет фирму, которая разработает проект, сам ремонт начнется во второй половине 2022 года.

Колхозный мост закрыли летом 2021 года после его обследования. Переправа построена еще в 1964 году, за это время конструкции серьезно износились. Как установило инженерное исследование, на металлических частях наблюдается коррозия, балки провисли, металл расслоился, кроме того оголилась и проржавела арматура. Словом, мост в аварийном состоянии и движение транспорта по нему небезопасно. Поэтому он останется закрыт до окончания ремонта.

Как сообщили в мэрии Орла, разработка проекта реконструкции обойдется в 7,9 миллиона рублей, сейчас объявлен электронный аукцион по поиску подрядчика. Срок разработки - до августа 2022 года. И только затем начнется ремонт.