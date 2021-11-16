Сергей Кутенев: Транспортный коллапс недопустим

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15 ноября 2021 года состоялось третье заседание комитета по промышленности, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Орловского областного Совета народных, было обсуждено 14, касающихся каждого жителя нашего региона, вопросов. Особо острые вопросы: капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, бюджет 22-23 года, а также о состоянии и проблемах транспортного обслуживания.

Расскажем о вопросе состояния и проблемах транспортного обслуживания населения общественным транспортом в муниципальных образованиях Орловской области.

«Перед руководителями транспортных компаний, оказывающим перевозки населения, поставлен вопрос о детальной проработке маршрутов, в том числе и в удаленные населенный пункты нашей области, с установкой четкого расписания движения, чтобы наши граждане могли планировать свои передвижения и быть уверены, что в назначенное время смогут воспользоваться общественным транспортом», - рассказывает Сергей Кутенев, председатель комитета по промышленности, ЖКХ и транспорту Орловского областного Совета народных депутатов.

Еще одной из тем в сфере транспорта был рассмотрен вопрос об ухудшении производственно-финансовой ситуации Муниципального унитарного предприятия "Трамвайно-троллейбусное предприятие" г. Орла и мерах необходимых для обеспечения финансовой устойчивости организации.

«Учитывая убыточность МУП ТТП г. Орла, мы, депутаты Облсовета и руководство трамвайно-троллейбусного предприятия, должны детально изучить вопрос о целесообразности регулярного субсидирования данного предприятия или же о создании нового муниципального транспортного предприятия, которое будет соответствовать всем предъявляемым требованиям по безопасности и комфорту, и что немаловажно, быть рентабельным, оказывая транспортные услуги населению по расписанию и по приемлемой цене», - акцентировал Сергей Николаевич.

Одним из участников на прошедшем комитете был и.о. заместителя Председателя Правительства Орловской области по развитию инфраструктуры Владимир Ивановский, который своей работой показал решимость руководства региона решить существующие проблемы нашего региона, в том числе и транспортные.

Ознакомиться с полной версией заседания комитета Вы сможете перейдя по ссылке: https://youtu.be/YslMtg3TZaI