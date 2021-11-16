В салоны оптики Орловской области пустят без QR-кода

Для посещения салонов оптики в Орловской области QR-код не понадобится Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле и области салоны оптики можно посетить без QR-кодов. В указ о ковидных ограничениях внесены изменения.

Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков во время прямого эфира в соцсетях, который он провел 15 ноября. Глава региона отметил, что было много обращений от орловцев относительно ограничений на посещение оптик.

- Я сегодня дал поручение внести изменение в указ губернатора и разрешить посещение магазинов оптики без предъявления QR-кодов. Оптика – первая необходимость для многих, - сказал Клычков во время эфира.

Напомним, что без QR-кода доступен вход в аптеки, а также магазины, реализующие детские товары.