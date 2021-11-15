Список организаций в торговых центрах Орла, куда можно попасть без QR-кодов, расширили Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области расширили список организаций, расположенных в торговых центрах, в которые можно пройти без QR-кодов. Сюда попали все детские магазины, а также учреждения, оказывающие финансовые услуги населению.

Как сообщает пресс-служба правительства Орловской области, QR-код не нужен посетителям любых детских магазинов. Ранее в список вошли только те, которые торгуют питанием для малышей, теперь это касается всех торговых точек, где можно купить игрушки, одежду и другие товары для самых маленьких. Также пройти без кода орловцы могут в расположенные в ТЦ организации, оказывающие финансовые услуги.

Напомним, что без QR-кода также можно зайти в расположенные в торговых центрах пункты вакцинации (такой есть в "Гринне"), аптеки, зоомагазины, а также продуктовые магазины.

Для того, чтобы купить одежду, технику, косметику и любые другие товары в торговых центрах нужен QR-код, либо справка о вакцинации, либо справка о медицинских противопоказаниях к ней, либо же результаты отрицательного ПЦР-тестирования. На входе попросят паспорт (или его копию).