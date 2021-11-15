Сельскую библиотеку под Мценском переделают в современную модельную

В Мценском районе откроется модельная библиотека
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
В Орловской области появится еще одна модельная библиотека. Ее откроют в селе Тельчье Мценского района, в здании уже начался ремонт.
В рамках заключенного контракта планируется отремонтировать стены, уложить напольную плитку, смонтировать натяжные потолки и усовершенствовать освещение. Появятся новая мебель и техника. Для инвалидов и маломобильных граждан будут установлены специальные подъемники.
Для читателей всех возрастов, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, создадут комфортное пространство для учебы или досуга. У детей появится возможность сыграть в развивающие игры.
В обновленной библиотеке будет четыре комнаты — «Холл библиотеки», «Зона свободного чтения», «Медиазона», а также «Зона детского комфорта и развития», сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Молодежная библиотека "25 квартал" открылась в Орле ...далее