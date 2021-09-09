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Звезды9 сентября 2021 11:04

Молодежная библиотека "25 квартал" открылась на Рощинской в Орле

Современный интерьер, мультимедийные системы и тысячи книг ждут юных гостей
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Интерьер обновленной библиотеки выполнен в урбанистичеком стиле

Интерьер обновленной библиотеки выполнен в урбанистичеком стиле

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле на Рощинской улице открылась молодежная модельная библиотека "25 квартал". В реализацию проекта вложили 5 миллионов рублей.

Маленькие посетители могут поиграть в развивающие игры

Маленькие посетители могут поиграть в развивающие игры

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Открытие состоялось 8 сентября. В новой библиотеке, а точнее в обновленном филиале №8 юношеской библиотеки, читателям доступен большой книжный фонд, который пополнился двумя тысячами изданий благодаря нацпроекту "Культура". Кроме того, привлекателен для гостей интерьер помещений.

Книжный фонд пополнился больше чем 2000 изданий

Книжный фонд пополнился больше чем 2000 изданий

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- В обновленной библиотеке акцент сделан на стрит-арт и отражение урбанистической архитектуры. Оригинальные рулонные шторы, изображающие городские пейзажи, светильники в лофт-стиле делают каждую комнату индивидуально атмосферной, - описывает новую библиотеку пресс-служба регионального Правительства.

Красную ленту перерезали юные читатели

Красную ленту перерезали юные читатели

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Библиотека оснащена компьютерами и мультимедийным оборудованием, а книги выдаются автоматические. Кроме того, для слабовидящих детей здесь есть плееры и они могут послушать аудиокниги.

Приходите в гости!

Приходите в гости!

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Библиотека ждет читателей по адресу ул. Рощинская, 25.