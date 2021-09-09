Молодежная библиотека "25 квартал" открылась на Рощинской в Орле

Интерьер обновленной библиотеки выполнен в урбанистичеком стиле Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле на Рощинской улице открылась молодежная модельная библиотека "25 квартал". В реализацию проекта вложили 5 миллионов рублей.

Маленькие посетители могут поиграть в развивающие игры Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Открытие состоялось 8 сентября. В новой библиотеке, а точнее в обновленном филиале №8 юношеской библиотеки, читателям доступен большой книжный фонд, который пополнился двумя тысячами изданий благодаря нацпроекту "Культура". Кроме того, привлекателен для гостей интерьер помещений.

Книжный фонд пополнился больше чем 2000 изданий Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- В обновленной библиотеке акцент сделан на стрит-арт и отражение урбанистической архитектуры. Оригинальные рулонные шторы, изображающие городские пейзажи, светильники в лофт-стиле делают каждую комнату индивидуально атмосферной, - описывает новую библиотеку пресс-служба регионального Правительства.

Красную ленту перерезали юные читатели Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Библиотека оснащена компьютерами и мультимедийным оборудованием, а книги выдаются автоматические. Кроме того, для слабовидящих детей здесь есть плееры и они могут послушать аудиокниги.

Приходите в гости! Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Библиотека ждет читателей по адресу ул. Рощинская, 25.