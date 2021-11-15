Коронавирусом за сутки заболело 344 жителя Орловской области, 9 умерло

Федеральный оперштаб опубликовал статистику о распространении коронавируса Фото: Ольга СУПОНЕВА

Федеральный оперштаб опубликовал статистику о распространении коронавируса на 15 ноября 2021. В Орловской области за сутки снова больше 300 новых случаев заражения, есть летальные исходы.

Заболело, согласно федеральным данным, еще 344 человека. Всего же в регионе зафиксировано 58 352 случая covid-19.

Скончалось за минувшие сутки 9 человек. Пандемия унесла жизни 1 192 орловцев, лечившихся от коронавируса, но так и не сумевших победить болезнь.

Выздоровел и выписан 121 пациент. В общей сложности излечилось 48 022 жителя Орловской области.

В регионе продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. Где сегодня можно сделать прививку читайте здесь.