Где 15 ноября в Орле сделать прививку от коронавируса

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле продолжается вакцинация от коронавируса. Публикуем график работы прививочных пунктов на 15 ноября 2021 года.

Работаю стационарные прививочные пункты: с 9.00 до 20.00 можно сделать укол в МФЦ на улице Ленина, 1, с 12.00 до 19.00 - в ТМК "Гринн", на первом этаже. Также с сегодняшнего дня медики примут орловцев в стационарном пункте вакцинации, который из Дворца пионеров перенесли в фундаментальную библиотеку ОГУ (площадь Каменского,1, р-н сквера Гуртьева). Прививку здесь можно сделать с 9.00 до 20.00.

Дежурят и мобильные бригады. Передвижные фельдшерско-акушерские пункты с 12.00 до 19.00 стоят возле торговых центров "Европа" на Московской и на Металлургов, сообщает пресс-служба администрации Орла.