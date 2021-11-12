Орловские дети стали чаще болеть коронавирусом Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области дети стали чаще болеть коронавирусом. Среди малышей в возрасте до шести лет за неделю заболеваемость выросла на 33%.

Дети возрастной группе от 7 до 14 лет тоже стали чаще болеть, за неделю заражаемость увеличилась на 27%. Подростки в возрасте 15-17 лет тоже стали чаще болеть, выросла заболеваемость также на 27%.

Как было отмечено 11 ноября на заседании оперативного штаба, орловцы болеют целыми семьями.

- Зарегистрирован 141 семейный очаг коронавируса с распространением с общим количеством пострадавших в них 293 человека (на предыдущей неделе зарегистрировано 117 семейных очагов COVID-19 с общим количеством инфицированных в них 249 человек), - рассказали в пресс-службе правительства Орловской области.

Однако отмечается небольшое снижение заболеваемости среди работающего населения: за неделю заражаемость уменьшилась на 5%.