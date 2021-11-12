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Здоровье12 ноября 2021 10:52

В Орловской области заболеваемость коронавирусом снизилась на 5%

Реже стало болеть рабочее население
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Заболеваемость коронавирусом в Орловской области за неделю несколько снизилась

Заболеваемость коронавирусом в Орловской области за неделю несколько снизилась

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области за неделю на 5% снизилась заболеваемость коронавирусом. Речь идет о том, что реже стали болеть работающие орловцы.

Такие данные 11 ноября были озвучены во время заседания оперативного штаба по борьбе с covid-19. Если неделей ранее заболел 841 работающий орловец, то за следующую неделю эта цифра меньше - 814 человек. В целом, по словам главы орловского Роспотребнадзора Александра Румянцева, ситуация за неделю несколько стабилизировалась.

- За прошлую неделю зарегистрировано 2387 случаев новой коронавирусной инфекции (325,43 на 100 тысяч населения). Среднесуточный показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 7 дней на территории Орловской области составил 46,49, - рассказал Румянцев.