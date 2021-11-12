В Орловской области заболеваемость коронавирусом снизилась на 5%

Заболеваемость коронавирусом в Орловской области за неделю несколько снизилась Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области за неделю на 5% снизилась заболеваемость коронавирусом. Речь идет о том, что реже стали болеть работающие орловцы.

Такие данные 11 ноября были озвучены во время заседания оперативного штаба по борьбе с covid-19. Если неделей ранее заболел 841 работающий орловец, то за следующую неделю эта цифра меньше - 814 человек. В целом, по словам главы орловского Роспотребнадзора Александра Румянцева, ситуация за неделю несколько стабилизировалась.

- За прошлую неделю зарегистрировано 2387 случаев новой коронавирусной инфекции (325,43 на 100 тысяч населения). Среднесуточный показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 7 дней на территории Орловской области составил 46,49, - рассказал Румянцев.