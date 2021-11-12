Проект реконструкции Красного моста Орла изменят до конца 2021 года

Стройка на Красном мосту заморожена Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Изменения в проект реконструкции Красного моста Орла внесут до конца 2021 года. Затем документы отправят на госэкспертизу и только потом начнется поиск нового подрядчика, который будет достраивать разобранный мост.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства Орловской области. Коррективкой проекта занимается московская фирма ООО «Парковая Реставрация – Экспедиция». В проект уже внесены некоторые изменения. Так, арки моста, являющиеся объектом культурного наследия, из реставрации исключат.

Контракт на ремонт Красного моста был расторгнут городской администрацией в одностороннем порядке. В отношении подрядчика расследуется уголовное дело о хищении 179 миллионов рублей, городские власти пытаются вернуть похищенный аванс, но пока что банк-гарант вернул только 11 миллионов. Мост разобран, перекрыт и стройка заморожена на неопределенный срок. Ориентировочно, работа возобновится не раньше весны 2022 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ремонт стоит, подрядчик арестован, деньги похищены: что будет с Красным мостом Орла? (...читать далее)