Жителей Орла просят рассказать, что они хотят видеть в парке Победы Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В 2022 году в Орле начнется второй этап реконструкции парка Победы. На берегу Орлика облагородят еще 12 гектар земли, а что будет располагаться здесь, какой будет вторая часть парка могут решить сами жители. Высказать мнение орловцы могут в социальных сетях.

Предложить свои варианты обустройства парка предложил мэр Юрий Парахин.

- В рамках концессионного соглашения мы планируем продолжить благоустройство парка Победы. Концессионеры готовы подавать документы, но для обсуждения конкретных предложений по развитию этой рекреационной зоны нам важна обратная связь, - написал глава города.

Проектом предлагается обустроить парковку почти на 500 мест, построить сцену и смотровую площадку, кафе и магазины, детский игровой центр, зону тихого отдыха с гамакими и подсветкой деревьев, поставить аттракционы.

Оставить свое мнение можно под соответствующими постами в социальных сетях Вконтакте, инстаграме, одноклассниках и фэйсбуке.

Парк Победы открылся после реконструкции 5 августа 2021 года. Здесь расположились посвященные военному подвигу памятник, стела и часовня. Территорию привели в порядок: вырубили кусты, уложили газоны, обустроили тротуары и велодорожки, установили скамейки, фонари, урны. Есть здесь и детская площадка, и кафе, и зона для занятий спортом.