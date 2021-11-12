Чаще всего коронавирусом болеют орловцы 40-64 лет

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области чаще всего болеют люди в возрастной группе от 40 до 64 лет. По последним данным, озвученным 11 ноября на заседании оперштаба, болеющие ковидом орловцы указанной возрастной группы составляют 42,6% от всех заразившихся.

В целом, среди рабочего населения заболеваемость за неделю незначительно, но снизилась. Чаще других заражаются орловцы, работающие на промышленных предприятиях (136 человек за неделю), в здравоохранении (115 человек), сфере образования (70 человек), а также госслужащие (66 человек за неделю).

Что касается возраста, то взрослые болеют гораздо чаще, чем дети. В настоящее время зафиксировано 230 случаев заражения ковидом среди младшего поколения орловцев, или 9,6% от всех заболевших. 21% от всех заболевших - пожилые орловцы возраста 65+. Причем среди пенсионеров за последнюю неделю заболеваемость выросла.