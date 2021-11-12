Где сделать прививку от коронавируса в Орле 12 ноября

График работы пунктов вакцинации на 12 ноября Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле продолжается вакцинация от коронавируса. Публикуем график и места работы пунктов вакцинации, в которых 12 ноября можно сделать прививку.

Врачи с 9.00 о 20.00 дежурят на первом этаже МФЦ на улице Ленина.

С 12.00 до 19.00 работает передвижной ФАП у ТЦ "Водолей" (Тургенева, 42). В это же время медики примут орловцев у ТЦ "Европа" на Московской, 67.

Открыт и пункт вакцинации в ТМК "Гринн". Здесь прививку можно сделать с 12.00 до 19.00. Кабинет медиков расположен на первом этаже, рядом с магазином М-Видео.

- Для прохождения вакцинации необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования, - напоминают орловцам в обладминистрации.

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