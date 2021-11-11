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Общество11 ноября 2021 13:06

Центр вакцинации от коронавируса открылся в Орле

Он будет работать без выходных на площадке Дворца пионеров
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Во Дворце пионеров открылся центр вакцинации от коронавируса. Фото: пресс-служба правительства Орловской области

Во Дворце пионеров открылся центр вакцинации от коронавируса. Фото: пресс-служба правительства Орловской области

В Орле открылся центр вакцинации от коронавируса. Он расположился во Дворце пионера, работать будет без выходных.

Медики в новом центре вакцинации работать будут без выходных. Фото: пресс-служба правительства Орловской области

Медики в новом центре вакцинации работать будут без выходных. Фото: пресс-служба правительства Орловской области

В центре вакцинации врачи дежурят сразу на нескольких пунктах, то есть время в очереди в ожидании прививки сокращается. Прививочный пункт расположился в отдельном здании и никак не соприкасается с помещениями, в которых занимаются дети, сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

Отдельный вход. Фото: пресс-служба правительства Орловской области

Отдельный вход. Фото: пресс-служба правительства Орловской области

Сейчас в новом прививочном пункте работает две бригады медиков, позже к ним присоединится еще одна. Прививку орловцы во Дворце пионеров могут сделать "Спутником V", планируется, что в дальнейшем сюда поступят и другие вакцины.

Сейчас в новом прививочном пункте работает две бригады медиков, позже к ним присоединится еще одна. Фото: пресс-служба правительства Орловской области

Сейчас в новом прививочном пункте работает две бригады медиков, позже к ним присоединится еще одна. Фото: пресс-служба правительства Орловской области

График работы центра вакцинации: с 9.00 до 20.00 с понедельника по субботу, с 9.00 до 16.00 в воскресенье.