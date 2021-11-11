В Орле отменили QR-коды в детских магазинах, торгующих детским питанием

Питание для детей орловцы теперь могут купить без QR-кода Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле отменили QR-коды в детских магазинах. Это коснулось тех торговых точек, которые реализуют питание для малышей.

Как стало известно 11 ноября на заседании областного оперштаба по борьбе с covid-19, большое число родителей обращалось к властям с просьбой снять ограничение на вход по QR-кодам в магазины детских товаров.

- Этот вопрос очень важен, поэтому сегодня было принято решение снять требование по QR-кодам для магазинов детских товаров, в которых есть продовольственная группа. Сейчас люди могут прийти туда свободно, - отметил губернатор Андрей Клычков.

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