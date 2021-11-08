Вход только для вакцинировавшихся: с 8 ноября в Орловской области начали действоать QR-коды

Орловская область перешла на QR-коды Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Неделя локдауна завершилась в Орловской области и с понедельника, 8 ноября, ранее закрытые организации снова открыли свои двери для клиентов. Однако попасть в торговые центры и, например, в фитнес-зал могут далеко не все: в регионе начала действовать система пропусков по QR-кодам. "Комсомолка" разбиралась, куда теперь пускают только вакцинировавшихся, а куда можно и без кода.

Новые ограничения утверждены указом губернатора (он размещенна официальном сайте областного правительство, познакомиться с полным текстом можно здесь).

Итак, QR-код понадобится, если вы хотите попасть в любые заведения общепита. Будь то кафе, ресторан, столовая, закусочная, бар.

Подстричься, сделать маникюр и вообще привести себя в порядок и позаботиться о себе в салоне красоты тоже могут только те, кто привился. QR-код потребуется для входа в парикмахерскую, СПА-салон, массажный кабинет, баню, сауну, солярий и другие подобные организации.

Учреждения досуга и культуры тоже теперь на входе попросят код или сертификат о вакцинации. Он нужен, чтобы посетить театр, кинотеатр, музей, цирк или концертный зал. По QR-кодам теперь пропускают и организации физкультуры и спорта.

Если вы привыкли заниматься спортом в фитнес-центре, то тоже придется предъявить QR-код. Подойдет для посещения и сертификат о вакцинации, отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, действующие 72 часа, либо справка о том, что вы переболели не далее как 6 месяцев назад.

Введена система пропусков по кодам и в торговых центрах, а также в непродуктовых магазинах. То есть купить мебель, бытовую технику, одежду можно только при наличии QR-кода.

Заселиться в гостиницу или хостел тоже можно только при наличии кода, подтверждающего вакцинацию от covid-19.

Код не потребуется, чтобы посетить аптеку и продуктовый магазин. В том числе и расположенные на территории торговых центров.

Чтобы получить QR-код нужно сделать прививку от коронавируса. Вместо кода подойдет и сертификат о вакцинации.

Такие ограничения введены оперативным штабом из-за растущей заболеваемости коронавирусом. Напомним, что в Орловской области продолжает также действовать и масочный режим.