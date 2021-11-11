Как при помощи Сбера решить проблемы со здоровьем

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В Воронеже накануне празднования 180-летия Сбербанка состоялся первый Public Talk в онлайн-формате с председателем Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Наталией Цайтлер. Модератором мероприятия выступил популярный видеоблогер Wylsacom (Валентин Петухов). В рамках дискуссии подводились промежуточные итоги работы сервисов экосистемы Сбера, которые помогают решать насущные проблемы населения регионов Черноземья.

Учитывая непростую эпидемиологическую обстановку, большим спросом пользуется сервис СберЗдоровье. Он позволяет из любой точки мира в онлайн-режиме проконсультироваться с квалифицированным врачом по одной из 20-ти специальностей в любое время. В Черноземье услугой активно пользуются около 40 тысяч человек. В прошлом месяце платформа предоставила свыше 70 тысяч консультаций.

Например, в Тамбовской области в рамках совместных договоренностей с крупнейшим игроком фарминдустрии Сбер реализовал масштабный проект внедрения телемедицинской платформы СберЗдоровье на базе лечебных учреждений региона.

В Черноземье также активно развивается сеть хабов СБЕР ЕАПТЕКИ – сегодня их уже шесть. Клиенты Сбера могут получить лекарственные препараты, как с помощью курьерской доставки, так и более чем в 140 пунктах выдачи. Сбер начал открывать аналогичные точки в собственных офисах. Первые пункты обслуживания запущены в филиалах нового формата в Воронеже и Липецке.

В каждом регионе Черноземья реализован проект предоставления доступа к экспериментальной модели искусственного интеллекта, предназначенной для помощи врачам в диагностике и лечении коронавируса, а также сердечно-сосудистых заболеваний на основе компьютерной томографии.

Согласитесь, крайне полезная опция в ситуации, когда врачам приходится в разы перевыполнять привычный план по приему и консультации пациентов. Так Сбер помогает уменьшить нагрузку на медицинский персонал и повысить качество проводимых обследований.

Кстати, СберЗдоровье проводит небывалую акцию, приуроченную к традиционным «Зеленым дням». Клиенты могут получить бесплатный месяц безлимитных онлайн-консультаций с дежурными терапевтами и педиатрами, а также врачами 12-ти узких специальностей.

Для этого необходимо сегодня или завтра, 12 ноября, зарегистрироваться по ссылке (https://promo.sberhealth.ru/vvo-trialmonth-greenday?_ga=2.167393085.2077440625.1636619271-1838993572.1636619271), скачать приложение СберЗдоровье, авторизоваться, загрузить анализы в медицинскую карту и получить возможность консультироваться безлимитно с врачами сервиса.

Кроме того, при возникновении любых вопросов, связанных со здоровьем, у клиентов будет возможность обращаться за помощью к медицинскому советнику. После месяца бесплатного использования клиенты смогут получить доступ к предложению на год со скидкой 50%.

Алексей СЕРГУНИН