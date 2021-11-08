Бывший глава военной полиции Владимир Ивановский назначен зампредом правительства Орловской области

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В правительстве Орловской области перемены. Зампредом по развитию инфраструктуры назначен Владимир Ивановский, ранее возглавлявший Главное управление военной полиции Министерства обороны РФ.

Об этом сообщает пресс-служба областной администрации. На посту Владимир Ивановский сменил Игоря Тинькова, ранее покинувшего структуры региональной власти.

Должность начальника военной полиции Ивановский занимал в 2016-2019 годах, а с 2019 года работал в должности руководителя инновационного технополиса «Эра». Имеет звание генерал-лейтенанта.

ДОСЬЕ "КП"

Владимир Ивановский выходец из Беларуси, он родился в 1967 году в Витебской области. Специальность получал в Волжском высшем военное строительном командном училище, которое окончил в 1988 году. Служил в вооруженных силах СССР, а затем России. Командовал взводом, ротой. Позднее получил еще два образования: в 1997 году окончил Военную академию имени Фрунзе, в 2001 — Военную академию Генштаба вооруженных сил РФ.

Имеет несколько ведомственных и госнаград, а также удостоен почетных званий "Заслуженный деятель науки РФ" и "Почетный строитель России".