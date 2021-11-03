Игорь Тиньков покидает пост зампреда правительства Орловской области

Игорь Тиньков покидает правительство Орловской области. В должности вице-премьера он проработал почти полтора года.

Об отставке Тинькова сообщает "Коммерсантъ". На должность зампреда орловского правительства по развитию инфраструктуры Игорь Тиньков пришел в апреле 2020 года. Свой уход с поста чиновник подтвердил журналистам, однако причины, по которым он покинет его, не назвал.

Тиньков прибыл в Орловскую область из Липецкой, где он в разное время работал на предприятиях в руководящих должностях. В том числе возглавлял ЗАО "Росинка". На протяжении четырех лет был заместителем председателя Союза промышленников и предпринимателей Липецкой области.

Депутат Липецкого горсовета с 2005 года, с 2011 - его спикер. Должность покинул 28 марта 2020 года в связи с переходом в правительство Орловской области.