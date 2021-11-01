Факт подделки сертификата о вакцинации выявили в одном из орловских медучреждений

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

В одном из медучреждений Орловской области выявили факт подделки сертификата о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.

Глава региона сообщил о подобном факте подделки телеканалу "Россия 24" в субботнем эфире. По словам Клычкова, в Орловской области установлено одно медучреждение, где выдавали сертификаты о вакцинации без реальной прививки. Также орловский губернатор сообщил, что заблокировано более 30 сайтов, предлагающих купить документы о прививке от коронавируса.

Ранее в Орловской области скончалась женщина-пациент с диагностированной коронавирусной инфекцией, которая уже в реанимации призналась, что сертификат о вакцинации у нее поддельный.