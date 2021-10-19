В ковидном госпитале скончалась орловчанка с фиктивной вакцинацией

Фото из архива "КП"

В ковидном госпитале Орла скончалась пациентка с фиктивной вакцинацией. Об этом рассказала главный врач тубдиспансера, на базе которого развернут госпиталь, Елена Кирьянова.

Медик вышла в прямой эфир вместе с губернатором Андреем Клычковым 19 октября. Она рассказала о непростой ситуации в больницах. И что встречаются, к сожалению, и случаи липовой вакцинации.

- Недавно умерла пациентка 49 лет, в анамнезе было указано, что прививка от коронавируса сделана.Но болезнь протекала тяжело и уже в реанимации она призналась, что вакцинацию она не проходила. Есть и такие случаи, - рассказала Елена Кирьянова.

Врач призвала орловцев делать прививки от коронавируса. Она отметила, что только вакцинация поможет остановить пандемию, рассказав, что сейчас болезнь у многих протекает сложнее, госпитализированных становится больше.

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