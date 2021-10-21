Орловская область снова побила антирекорд: за сутки коронавирусом заболело 259 жителей

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

В Орловской области продолжает прослеживаться негативная динамика развития ситуации с коронавирусом. За последние сутки, по данным федерального оперштаба на 21 октября 2021, заболело сразу 259 человек.

Общее число подтвержденных случаев коронавируса в регионе составляет 50 354. При этом выздоровело за последние сутки практические втрое меньше орловцев, чем заболело.

Согласно федеральным данным, выздоровело и выписано из больниц или снято с домашнего наблюдения 88 пациентов. Всего насчитывается 46 364 случая выздоровления.

И опять у ковида есть жертвы: умерло еще трое пациентов с лабораторно диагностированным covid-19. За все время пандемии в регионе скончалось 1 043 человека, болевших коронавирусом.

В больницах Орла и области остается 77 свободных ковидных коек. Всего в регионе развернуто более 1900 специальных мест для пациентов с коронавирусом.