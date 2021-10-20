Руководителя «Орелгосзаказчика» взяли под домашний арест

Руководителя «Орелгосзаказчика» отправили под домашний арест Фото: Архив "КП"

В Орле решением суда под домашний арест взят руководитель «Орелгосзаказчика». Госслужащий, задержанный в собственном кабинете 15 октября, проходит подозреваемым по делу о превышении должностных полномочий.

По информации Следственного комитета РФ по Орловской области, руководитель «Орелгосзаказчика» принял работы по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса в лагере «Ветерок», хотя они не были выполнены или выполнены частично, но не качественно. Отдельное уголовное дело по статье «Халатность» заведено на его подчиненного - бывшего главного специалиста производственно-технического отдела.

- В ходе расследования уголовного дела получены достаточные данные, позволившие предъявить обвинение руководителю казенного учреждения «Орловский областной государственный заказчик». Следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения. В результате рассмотрения ходатайства следователя судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается, - рассказал «КП» Александр Коргин, и.о. старшего помощника руководителя СУ СК России по Орловской области.