Руководитель «Орелгосзаказчика» задержан по делу о строительстве в лагере «Ветерок»

По месту жительства и работы руководителя проводятся обыски. Фото: СК СК России по Орловской области

15 октября в Орле сотрудники ФСБ и Следственного комитета задержали руководителя «Орелгосзаказчика». Главу казенного учреждения подозревают в приемке невыполненных работ по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса в лагере «Ветерок».

По информации Следственного комитета РФ по Орловской области, в настоящее время по месту жительства и работы руководителя проводятся обыски. Кроме того, предъявлено обвинение по статье 293 УК РФ (халатность) его бывшему коллеге - главному специалисту производственно-технического отдела.

- По версии следствия, данные должностные лица зная, что работы по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа не выполнены, а часть их выполнена с нарушением строительных норм и не подлежит приемке, в период с 1 апреля 2020 по 28 декабря 2020 года осуществили их приемку и оплату, а также последующую незаконную приемку законченного строительством объекта. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщил «КП» Александр Коргин, и.о. старшего помощника СУ СК России по Орловской области.

Напомним, в апреле 2021 года на место проведения работ выезжал прокурор Орловской области Владислав Малкин. В ходе выезда было установлено, что объект не имеет полной готовности к сдаче.

- При этом на момент выезда разрешительные документы на ввод объекта в эксплуатацию утверждены не были. С связи с чем Владислав Малкин поручил провести процессуальную проверку по вопросам законности расходования бюджетных средств. Ее материалы были направлены следственный орган. В результате было возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), - сообщила «КП» Татьяна Цуканова, руководитель пресс-службы прокуратуры Орловской области.