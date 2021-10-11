В орловском селе при пожаре погиб 45-летний мужчина. Фото: СУ СК России по Орловской области

9 октября в селе Плоское Дмитровского района произошел серьезный пожар. При тушении жилого дома пожарные обнаружили тело поживавшего в нем 45-летнего мужчины.

По информации ГУ МЧС России по Орловской области, сообщение о пожаре поступило в половине первого часа ночи. На место происшествия выехали сотрудники 18-ой пожарно-спасательной части. К моменту их прибытия дом уже горел открытым пламенем.

- В результате пожара дом выгорел изнутри, сгорела кровля. Причина пожара устанавливается, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

В настоящее время доследственную проверку проводит региональный Следственный комитет.

- В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление причины пожара и других обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - сообщил «КП» Александр Коргин, и.о. старшего помощника руководителя СУ СК России по Орловской области.